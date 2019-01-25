Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Genç müzisyen Öykü ‘Manipüle’ ile geliyor
Genç müzisyen Öykü ‘Manipüle’ ile geliyor
Adını “O Ses Türkiye Yarışması” ve ilk şarkısı "Çilek" ile duyuran genç müzisyen Öykü, bu kez "Manipüle" ile dinleyicilerin karşısına çıktı.
Kültür Sanat 25 Ocak 2019 - 11:42

Öykü, “Manipüle” ile zoru başarıp, tanınmış söz yazarı ve bestecilerin şarkıları yerine kendi yazdığı ve bestelediği şarkılarla tanınmayı hedefliyor. İlk şarkısı olan “Çilek” ile dijital platformlarda dinleyicilerle buluşan Öykü’nün yeni şarkısının aranjesi Halil İbrahim Işık’a ait.

18 yaşındaki Öykü, aynı zamanda Bilgi Üniversitesi İngilizce İletişim ve Medya Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor. Genç müzisyen ayrıca BJK Genç takımında da voleybol oynuyor.

“Müzik eğitimini Royal Academy'de devam ettirmek en büyük hedefim” diyen Öykü’nün 20’ye yakın bestesi bulunuyor.

Son güncelleme: 15:46 - 25.01.2019
Etiketler