Genç müzisyen Öykü ‘Manipüle’ ile geliyor

Adını “O Ses Türkiye Yarışması” ve ilk şarkısı "Çilek" ile duyuran genç müzisyen Öykü, bu kez "Manipüle" ile dinleyicilerin karşısına çıktı.

Öykü, “Manipüle” ile zoru başarıp, tanınmış söz yazarı ve bestecilerin şarkıları yerine kendi yazdığı ve bestelediği şarkılarla tanınmayı hedefliyor. İlk şarkısı olan “Çilek” ile dijital platformlarda dinleyicilerle buluşan Öykü’nün yeni şarkısının aranjesi Halil İbrahim Işık’a ait.

18 yaşındaki Öykü, aynı zamanda Bilgi Üniversitesi İngilizce İletişim ve Medya Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor. Genç müzisyen ayrıca BJK Genç takımında da voleybol oynuyor.

“Müzik eğitimini Royal Academy'de devam ettirmek en büyük hedefim” diyen Öykü’nün 20’ye yakın bestesi bulunuyor.