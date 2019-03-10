Genç müzisyenin başarısı

Veli TOPRAK/ ANKARA

23 yaşındaki Demir, ilk singleini Time Records, Warner Music Italy ve Warner Music Group ortak çalışması olarak çıkardı. Şarkısı ‘Hopes' Türkiye'nin en fazla satan şarkıları arasına girdi. 2 hafta içinde 500 bin kişi şarkının klibini izledi.

HAFTANIN EN İYİSİ

Genç müzisyenin Hopes isimli şarkısı Türkiye'nin en fazla satan şarkıları arasına girdi ve haftanın en iyisi seçildi. Çıktığı ilk gün birçok yerde kapak fotoğrafı olan Demir, ilk adımını Manuel Nicoli ile atarak kendini Ed Sheera, Dennis Lloyd ve Dua Lipa gibi isimlerle aynı çatı altına sokmayı başardı. Prodüksiyona 15 yaşında başlayan Demir “Kendimi tam anlamıyla hazır hissedene kadar çalışmalarımı aralıksız devam ettirdim. Şu ana kadar aldığım tepkiler çok olumlu. Yavaş yavaş üstüne koyarak ilerlemek istiyorum” dedi.