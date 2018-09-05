Genç orkestra Avrupa’yı fethedecek

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Avrupa'nın seçkin konser salonlarında konser verme heyecanını yaşayacak olan TUGFO, şef Cem Mansur tarafından 12 yıl önce Sabancı Vakfı desteğiyle kuruldu.

Her yıl Avrupa'nın seçili festival ve konser dizilerine konuk olan genç müzisyenler, bu yıl Çekya, Slovakya, Avusturya, Macaristan, Prag ve Polonya'da toplam 8 konser verecek. 2018 turnesi öncesi kamp dönemine giren müzisyenler ilk konserlerini 4 Eylül Salı akşamı İstanbul’da gerçekleştirdi.

TUGFO, konserde ABD’li besteci Bernstein’ın Orkestra için Divertimento ve Serenade eserlerinin yanı sıra Rus besteci Prokofiev’in 100 eserini icra etti. Faaliyetlerini Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı çatısı altında sürdüren ve bu yıl 12. yılını kutlayan orkestra 6-18 Eylül tarihlerinde Avrupa turnesine çıkacak.