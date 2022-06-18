Genç oyuncu Tyler Sanders evinde ölü bulundu

Birçok dizi ve filmde oynayan 18 yaşındaki ABD'li oyuncu Tyler Sanders evinde ölü bulundu.

Sozcu.com.tr

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Başta Fear of the Walking Dead ve 911: Lone Star dizileri olmak üzere birçok dizi ve filmde yer alan 18 yaşındaki Hollywood yıldızı Tyler Sanders, evinde ölü bulundu.

18 yaşındaki oyuncunun Los Angeles’taki evinde ölü bulunduğu belirtilirken, ölüm sebebi ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Sanders’ın ailesi otopsi yapılacağını ve olayla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı.

İhbar üzerine eve giden Los Angeles polisi Sanders’ın nefes almadığını kayıtlara geçti. Sanders’ın en son 5 gün önce sosyal medyada paylaşım yaptığı görüldü. 10 yaşında sahneye atılan ve birçok yapımda yer alan Sanders, Just Add Magic isimli yapımda da yer almıştı.

Sanders’ın menajeri ise soruşturma sonucunda bir açıklama yapılacağını duyurdu.

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