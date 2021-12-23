Genç piyanist Can Çakmur hayran bıraktı

Genç yaşta kazandığı dünya çapında başarılarıyla adından söz ettiren ve bir çok ödüle sahip olan piyanonun genç yıldızı Can Çakmur, 21. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde müzikseverlerle buluştu.

İsmail AKIN

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Antalya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği festivalde sahne alan Çakmur, yaklaşık iki saat süren konserinde dinleyicilerden tam not aldı.

YILLAR SONRA YENİDEN ANTALYA'DA

Antalya'da olmanın kendisi için çok özel olduğunu belirten genç sanatçı, ilk profesyonel konserini de 14 yaşındayken yine Uluslararası Antalya Piyano Festivali “Genç Yetenekler” kategorisinde verdiğini söyledi.

Konserin ilk yarısında Schumann'ınPapillions ve 2. Piyano Sonatı'nı seslendiren Çakmur, ikinci yarıda Schubert'in D959 Piyano Sonatı'na yer verdi. Eserleri seslendirmeden önce hikayelerini anlatan genç yıldız, seyircileri müzik dolu bir yolculuğa çıkardı. Konserin sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan Can Çakmur'a, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mert Batu tarafından teşekkür plaketi ve plaket verildi.