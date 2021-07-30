Genç piyanistler idil Biret’le aynı sahneyi paylaşacak

3'üncü Muğla İdil Biret Müzik Festivali'nde İdil Biret ile aynı sahneyi paylaşacak olan genç piyanistler de belli oldu. Piyanist seçmelerine başvuran adayları seçici jüride bulunan İdil Biret, Emre Elivar, Gökhan Aybulus, Can Okan ve Münif Akalın belirledi. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda Hande Önder ve Duru Aydın, İdil Biret ile birlikte sahneye çıkacak.

FESTİVAL MARMARİS'TE…

Jüri üyeleri tarafından belirlenen genç piyanistlerden Hande Önder 2 Ağustos, Duru Aydın 5 Ağustos tarihinde Marmaris Amfi Tiyatro'da düzenlenecek olan festivalde sahne alacaklar. Genç piyanistler İdil Biret ile birlikte Chopin Spinato ve Büyük Polonez adlı eseri seslendirecekler. Genç Piyanistler Teşvik Ödülü'nü ise Serdar Yekta Elmas kazandı. Elmas, İdil Biret'in önerisi üzerine elemede çaldığı eserleri 5 Ağustos'da yapılacak festivalin kapanış konserinde seslendirecek. (İHA)