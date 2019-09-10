Genç rockçıdan, gençlere büyük destek!

Genç rockçı yeni şarkısı ‘Engel Olma’ya video çekenler arasından yapılacak değerlendirme sonucunda, başarılı görülen bir öğrenciye burs vereceğini açıkladı. Genç, seçmede en başarılı bulduğu klibi çekene bir yıl boyunca aylık 500 TL burs vaat ediyor. Gençleri değişime ve harekete geçmeye yönlendiren bu şarkısıyla başarılı olan öğrencilere katkı vermek isteyen sanatçı, “Gençlere güveniyorum ve onların hem hayallerini hem de yaratıcılıklarını destekliyorum. Umarım ufak da olsa böyle bir katkı doğru yeri bulur ve gençler başarı basamaklarını çok daha kolay tırmanır” diye konuştu.