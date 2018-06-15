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Genç sanatçıdan Tohum Otizm Vakfı’na anlamlı destek
Genç sanatçıdan Tohum Otizm Vakfı’na anlamlı destek
Gökhan Bölükçü, yeni single’ı ‘Cehennemin Dibi’ne klip çekti. Oyuncu Ayçın Tuyun da seti ziyaret ederek, Bölükçü'ye destek verdi. 
Kültür Sanat 15 Haziran 2018 - 09:31

Çekimleri Karaköy, Galata, Galata Köprüsü ve Balat'ta gerçekleşen klipte Bölükçü'ye Brezilyalı model Dihlaet eşlik etti. Yönetmenliğini 260 milyon izlenen Burak King'in Koştum Hekime ve Yanıyoruz şarkılarının video klibini çeken Buğra Karaçam üstlendi. Çekimleri 18 saat süren klip setini sevilen oyuncu Ayçın Tuyun ziyaret etti. Tuyun, “Şarkıyı dinledim, harika bir şarkı olmuş. Klibinde harika olacağını düşünüyorum. Gökhan çok sevdiğim bir arkadaşım onu bu özel ve heyecanlı gününde yalnız bırakmak istemedim. Bu şarkının herkes tarafından beğenileceğini düşünüyorum. Umarım yolu açık olur” dedi.

Genç sanatçı'nın single'ın dijital platformlarda elde edeceği gelirleri ise Tohum Otizm Vakfı'na bağışlayacağı öğrenildi.

Son güncelleme: 18:33 - 15.06.2018
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