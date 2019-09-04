Genç sanatçıların eserleri Artweeks@Akaretler’de

Sergide Atölye|Pasaj'ın 6 genç sanatçısının 72 eseri dönüşümlü olarak sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. 22 Eylül'e kadar üç hafta sürecek olan sergi ile ilgili konuşan İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, “Sanat üretimine devam edebilmek için maddi imkanın da olması gerekiyor. Projemizde, genç sanatçıların sanat üretimin devam edebilmeleri için 1 yıl boyunca gerekli tüm maddi imkanları dernek olarak sağlıyoruz. Başarılı, gelecek vadeden, seçilmiş değerli yeteneklerin sadece üretime odaklanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Tabi sonunda çok iyi sonuçların ortaya çıktığını görüyoruz. Ayrıca genç sanatçılarımız atölye ortamında birlikte çalışmaktan besleniyorlar, bu da yıl boyunca ürettikleri eserlerin gelişimine yansıyor” dedi.

Projenin fikir sahiplerinden ve aynı zamanda Koordinatörü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi, Ressam Prof. Dr. Nedret Sekban da, şunları söyledi: “Bir fikrim vardı, fikrim: arzularının peşinden gitmeyi seçen gençlerin bunu yaparken, arzuları ve tutkularının dış gerçeklikle çatışmasından çok kendilerini ifade edebilme ve ilişki kurabilme becerilerini gerçekleştirebilecekleri sanat alanına geçebilmeleri için çalışmaktı, önemli olan buydu. Yani, bu gençlerin iç dünyalarının zenginliğini ve samimiyetini ortaya koyarak sanata ve hayata tutunabilmelerini sağlamak.”

Projenin koordinatörü Sabiha Kurtulmuş, kolektif bir duruş sergilemek istediklerini ve farklı disiplinleri bir araya getirmeyi planladıklarını belirtti.

Artweeks@Akaretler’de 14 galeri yer alıyor. Etkinliğe katılan galeriler şöyle: Aria”, “Ambidexter”, “Gama”, “Baraz”, “Artnivo”, “artSumer”, “Mixer”, “Empire Project”, “Krank”, “Martch Art Project”, “Anna Laudel”, “Ferda Art Platform” ve “MERKUR”.