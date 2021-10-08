Genç sanatçıların eserleri Yüzleşme sergisinde

Pera Müzesi, ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak genç sanatçıların ve tasarımcıların çalışmalarını izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeditepe Üniversitesi'nin kuruluşunun 25. yılında, üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi mezun ve öğrencilerinin üretimlerinden oluşan, küratörlüğünü Marcus Graf'ın üstlendiği Yüzleşme sergisi, profesyonel sanatçı ve tasarımcılarla sanat ve tasarım öğrencilerinin doğa-kent ilişkisi ve birey-toplum konularına dair soruları tartışmaya açıyor. Sergi, sanat ve tasarımın ontolojik varlığına dair konuları eleştirel bir bakışla ele aldıkları çok katmanlı bir forum olarak kurgulandı. Alışılagelmiş öğrenci veya mezun sergisi anlayışını aşmayı hedefleyen Yüzleşme sergisi aynı zamanda fakültenin geçmişi ve bugünüyle yüzleştiği bir alan niteliği de taşıyor; bugünün güzel sanatlar, grafik tasarım, tiyatro, gastronomi ve mutfak sanatları yanında sanat ve kültür yönetimi alanlarının etkileyici dünyasını keşfetme şansı veriyor.