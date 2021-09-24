Genç sanatçıların yapıtları ‘Metamorfoz’ sergisinde

Artkolik, yeni sanat sezonunu kurucusu Nazlı Keçili’nin sanat danışmanlığını üstlendiği ve genç sanatçıların üretimlerinden oluşan “Metamorfoz / Metamorphosis” adlı karma sergi ile açıyor.

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Kürasyonu Karolin Kuyumcuyan Guichard tarafından gerçekleştirilen sergi, tarihi dokuya sahip Maison Tomtom'da 5 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatın dönüştürme biçimlerini ele alan sergide Betül Kotil, Esk Reyn, Göktuğ Güngör, İlayda Ar, Özge Kul, ve Sefa Çakır çalışmalarıyla birlikte yer alıyor. Sergide yer alan çalışmalar her şeyin değiştiğinin ama hiç bir şeyin yok olmadığının, maddenin, tekniğin, düşüncenin, zamanın ve hatta sanatçının eseriyle olan ilişkisinde nasıl evirilip yol aldığının somut bir örneğini izleyiciye göstermeyi hedefliyor.