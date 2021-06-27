Genç yeteneğin hikayesi

Antalya Muratpaşa'da yaşayan SMA Tip 2 hastası Gülçin Sipahi'nin (22) evinde çizdiği resimleri sanatseverlerden büyük takdir topladı. Resim yapmaya çocukken başladığımı söyleyen Sipahi;

“Resim yeteneğim diğer çocuklara göre biraz daha ileriydi. Daha sonra çizgilerimi ve tekniğimi geliştirmek için kurslara gittim. Edindiğim bilgiler çok işime yaradı. Ben daha çok akrilik boya kullanıyorum. Aslında kursta aldığım eğitimde unun üzerineydi. Fakat sulu boya ve guaj boya ile de denemelerim oldu. Peyzaj (manzara) resimleri yapmak daha çok hoşuma gidiyor. Özellikle gün batımının denize yansıması… Kimi çalışan insanların resimlerini yapmak da hoşuma gidiyor” dedi.

SABIR ÇOK ÖNEMLİ

Karma resim sergilerine de katıldığını anlatan Sipahi; “Gittiğim kursun iki sergisine katıldım. Fakat resimlerim sergi açmaya yeterli olduğunda kendime bireysel olarak sergi açmayı düşünüyorum. Bu konuda sürekli çalışıyorum. Fakat ‘Bolluk, bereket' adı altında bir sanal sergi açtım. Sergim internette oldukça ilgi gördü.

Resim sanatında daha iyi yerlere gelmek, resimlerini daha çok insana ulaştırmak istiyorum. Benim resme başlayanlara önerim, sabırlı olmaları. İyi resim yapabilmek için çok çalışmak gerekiyor. Normalde ben sabırsız bir insanım fakat bir resme 6 aylık emek verdiğim oldu. Yani, ‘yok olmadı, yapamadım' diyerek resmi bırakmamak geriyor. İnsanlar ellerinde olan imkanlarla mutlu olamıyorlar. Tabi ki hedefleriniz olmalı ama o anda mutlu olmanız bence daha önemli.

Bende ilerleyen zamanlarda bana ait bir atölye olmasını ve orada çalışmayı istiyorum. Bir de benim iki tane köpeğim var. Onlarla birlikte kendime ait bahçeli bir evim olsun çok istiyorum. Onlarla birlikte daha huzurlu olabileceğime inanıyorum. Gezmek istediğim birçok il var. Oraları görmek istiyorum” diye konuştu.