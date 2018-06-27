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Genç yetenekler yarıştı
Genç yetenekler yarıştı
ÇEV Sanat’ın genç yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla Çağdaş Eğitim Vakfı öncülüğünde başlattığı ‘ÇEV Sanat Genç Yetenekler Projesi’ kapmasında önceki gün Swiss Otel’de burs seçmeleri yapıldı.
Mustafa KIZGINYÜREK
Kültür Sanat 27 Haziran 2018 - 11:39

Swiss Otel ev sahipliğinde QNB ana sponsorluğunda gerçekleşen seçmelerde 90 genç yetenek birbiriyle yarıştı. ÇEV Sanat'ın Sanat Kurulu'nu oluşturan sanatçılar Fazıl Say, Cihat Aşkın, Bülent Evcil ve İbrahim Yazıcı 25-27 Haziran tarihleri arasında genç müzisyenlerin performanslarını değerlendirdi.

ÇEV Sanat'ın Kurucu Başkanı Berrin Yoleri'nin organize ettiği seçmelerde ÇEV Sanat İcra Kurulu üyelerinden Revna Demirören, Aslı Ekşioğlu, Canan Bolak, Heves Ekinci, Ayşecan Özyeğin Oktay, Dalia Garih, Dilek Türker, Feryal Gürman, Berna Çebi, Cana Tokgözlü, Ebru Kohen, Yıldız Yalman da seçmeler için yurtiçi ve yurtdışından gelen genç sanatçılara destek oldu.

Son güncelleme: 12:19 - 27.06.2018
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