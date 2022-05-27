Genç yeteneklerden gururlandıran konser

ÇEV Sanat, ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden genç müzisyenlerin sahne aldığı dev bir konsere imza attı. Dijital Platform üzerinden canlı yayınlanan konser, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve ABD’de de izlendi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV), 1994 yılında Çağdaş Yaşam Derneği'nin Genel Başkanı Türkan Saylan ve arkadaşları tarafından öğrencilerin eğitimine destek vermek amacıyla kuruldu. ÇEV çatısı altında Berrin Yoleri'nin öncülüğünde hayata geçirilen ÇEV Sanat ise 2009 yılında başlattığı “Genç Yetenekler Projesi” ile ülkemizden dünya çapında sanatçılar yetişmesi için çaba harcıyor. Bu doğrultuda üstün yetenekli genç müzisyenlerin yurt içi ve yurt dışındaki eğitimlerine destek sağlıyor.

ALİYEV’İN SÜRPRİZİ

ÇEV Sanat tarafından 23 Mayıs akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve Haldun Dormen'in onur konuğu olarak açılış konuşmasını yaptığı konserde, dünyanın yeni nesilde en önemli 30 genç klasik müzisyeninden biri olarak gösterilen Türk çello sanatçısı Jamal Aliyev solist olarak sahne aldı. Aliyev, gecede Türk enstrümanları ve çello ile Doğu ve Batı kültürlerini buluşturduğu yeni albümü ‘Illusion'ı ilk kez seslendirdi.

İŞTE O GENÇLER

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri'nin organize ettiği ve ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı'nın yönettiği konserde ÇEV Sanat'ın genç müzisyenlerinden kemanda Deniz Erten İspir, Ezgi Su Apaydın, Deniz Şensoy, Doğa Altınok, Duru Önhon ve Defne Güngör perküsyonda Elman Mecid, piyanoda Damla Ece Karataş ve Fikret Uçar, violada ise İklim Özenli ‘Olten Flarmoni Orkestrası' eşliğinde performanslarını sergiledi.

TÜM GELİR EĞİTİME

Projenin daimi gönüllüsü sanatçı Halit Ergenç de gecede genç müzisyenlere bir kez daha destek vererek Nazım Hikmet'ten ‘Günaydın' ve ‘Bulut Mu Olsam' şiirlerini okudu. Sunuculuğunu Aslıgül Atasagun Çebi'nin gönüllü olarak üstlendiği geceye katılan iş dünyası ve cemiyet hayatından ünlü isimler de genç sanatçıları ayakta alkışladı. Ayşe Kulin, Arzu Sabancı, Feryal Gülman, Beyza Uyanoğlu, Revna Demirören, Şennur Dinçkök, Dalia Garih, Pelin Akın, Derya Karagülle, Demet Hanif, İdil Gazioğlu, Emine & Erhan Kamışlı, Saffet Emre Tonguç, Ayşecan Özyeğin, Berrak Barut, Banu Çarmıklı, Siren Ertan Kayalar, Zeynep Üstünel, Atıl Kutoğlu, Demet Şener, Rezzan Benardete gibi isimlerin izlediği konserden elde edilen gelirle genç müzisyenlerin eğitimine katkı sağlanacak.