Genç yeteneklere Macaristan’dan ödül

ÇEV Sanat Genç Yetenekler Projesi uluslararası arenada ödülleri toplamaya devam ediyor. Son olarak ‘'Genç Yetenekler'' Doğa Altınok ve Defne Güngör Macaristan'da düzenlenen 3. Uluslararası Ilhona Feher Keman Yarışması'ndan ödülle döndü. ÇEV Sanat'ın QNB Finansbank ana sponsorluğunda sürdürdüğü “Genç Yetenekler Projesi“ kapsamında Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Doğa Altınok (19), Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen “Keman Yarışması'nda kendi yaş kategorisinde 2'nci oldu. Bilkent Üniversitesi MSSF Müzik Hazırlık İlköğretim Okulu'nda eğitimine devam eden Defne Güngör (10) ise küçükler kategorisinde 3'üncülük elde etti. Özellikle takım halinde yarışmaya katılan gençlerimizin çoğunun finallere katılması ve performanslarını sergilemesi halkta ve jüride büyük etki yarattı.

CİHAT AŞKIN JÜRİDE

Yarışmada Türkiye için bir başka gurur da ÇEV Sanat'ın Sanat Kurulu üyelerinden Cihat Aşkın'ın uluslararası jüride görev almasıydı. Shlomo Mintz'in jüri başkanlığını yaptığı yarışmanın diğer jüri üyeleri Herbert Greenberg (ABD) Lutsia Ibragimova (Rusya), Cihat Aşkın (Türkiye) Quian Zhou (Çin) Ester Perenyi (Macaristan) Eva Acsne-Szily (Macaristan) oldu.