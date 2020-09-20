Gence Erkal’dan Ruhi Su paylaşımı

Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, sosyal medya hesabından sanatçı Ruhi Su için bir video paylaşarak merhumu 35. ölüm yıl dönümünde andı.

20 Eylül 1985'te kansere yenik düşerek aramızdan ayrılan çok sesli halk müziğinin öncülerinden Ruhi Su, ölümünün 35’nci yıl dönümünde anıldı.

Tiyatrocu Gence Erkal ise sosyal medya sayfasından bir video paylaşarak Su’yu anmayı unutmadı. Erkal, “Büyük usta, değerli hoca” sözleriyle Ruhi Su’ya olan özlemini dile getirdi.

HALK TÜRKÜLERİNİN BÜYÜK OZANI

1912’de Van’da doğan büyük ozan sosyalist dünya görüşü nedeniyle 1952-1957 yılları arasında 1951 TKP tevkifatı dolayısı ile hapis yattı. 1960’ta İstanbul’da Taksim Belediye Gazinosu’nda sahneye çıkan Ruhi Su, bir yandan da halk türkülerini kaydedip, arşivleme görevini üstlendi.

ALEYHİNDE KAMPANYA BAŞLATILDI

Söylediği türkülerdeki siyasi vurgular yüzünden aleyhinde kampanyalar başlatılan ve işini kaybeden sanatçı, türküleri derleyip, yeniden yorumlama işine kendi başına devam etti. 1975’te Dostlar Korosu'nu kurdu. 1978’den sonra ürettiği kasetlerle halk müziğinin, yaygınlaşmasına büyük katkıda bulundu.

20 Eylül 1985 Cuma günü Cerrahpaşa Onkoloji Kliniğinde vefat eden büyük ozan, 22 Eylül 1985 Pazar günü Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi. Ruhi Su’nun cenaze törenine binlerce kişi katıldı ve cenaze 12 Eylül Dönemi’nin ilk büyük kitle gösterisi haline dönüştü.