Gençler eğlenceye doydu

İstanbul'un köklü liselerindeki çocukların oluşturduğu komite ile 2013'te şenlik dünyasına giren 'Genç Bi Şenlik'; önceki akşam Küçükçiftlik Park'ta 15 binden fazla gence ev sahipliği yaptı.

Açıklanır açıklanmaz biletleri tükenen şenlikte son dönem gençlerin severek dinlediği Mor ve Ötesi, Ceza, Gripin, Fatma Turgut, Dolu Kadehi Ters Tut, rap dünyasının yükselen isimleri Şanışer ve Khontkar ve Ece Seçkin sahne aldı.

21 yaş altı gençlerin katılabildiği ve öğrencilerin çılgınca eğlenerek stres attığı şenlik için sabahın erken saatlerinde kuyruk oluşturan gençler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar alandaki enerjiyi düşürmeyerek bütün şarkıları hep bir ağızdan seslendirdi.