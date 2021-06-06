Gençler göğsümüzü kabarttı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde Bodrum Dans Kulübü bünyesinde eğitim gören 9-16 yaş grubu milli dansçılar, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Önceki hafta gerçekleştirilen Avrupa Modern Dans ve Bale Şampiyonası elemelerinin Güney Grubu'nda Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Macaristan, Bosna Hersek ve Romanya dansçıları ile yarışarak 17 koreografi ile finale çıkmayı başaran 37 Bodrumlu dansçı, ilçenin ve Türkiye'nin gururu oldu.

AYDA 32 SAAT ÇALIŞTILAR

Bodrum Dans Kulübü Başkanı ve Modern Dans Milli Takım Kaptanı Fatih Özvezneci, elde ettikleri başarıyı anlatırken “Gençlerimiz ayda 32 saati aşan antrenman saati ile çok yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiler.

Bir de bu süreçte Covid-19 salgını gibi küresel bir sorunla karşı karşıya kaldılar. Gruptaki dansçılarımız arasında güvene dayalı bir süreç içerisine girmek zorunda kaldık. Sayımızda tek bir sporcu dahi azalmadan sabırla ve yüksek bir motivasyonla hazırlıklarımızı sürdürdük. Sporcularımız ve onları bu zorlu süreçte aksatmadan antrenmanlarına getiren velilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM BODRUM'DAN

BODRUMLU dansçıların 2017, 2018 ve 2019'da Modern Dans Türkiye Şampiyonu olduğunu belirten Özvezneci “Bodrumlu çocuklarımız Milli Takım'ın önemli bir bölümünü oluşturuyor” diye konuştu. Bodrum'da çocuklara 5 yaşından itibaren dans eğitimleri verdiklerini anlatan Özvezneci, “Şu anda 35 sporcumuz milli takımda ülkemizi başarı ile temsil ediyor. Çocuklar ve gençler kategorilerinde Modern Dans Türk Milli Takımı kulubümüz dansçılarından oluşuyor” dedi.

GENÇLERİMİZ KENDİLERİNİ KANITLADI, HEDEF MADALYA

ÖZVEZNECİ, Bodrumlu dansçı gençlerin coronavirüs salgını öncesinde de Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından katıldıkları Dünya Şampiyonası'nda, 32 ülkeden 4 bin dansçı ile yarışarak dünya 7'nciliğine ulaştıklarını belirtti.

Özvezneci “Yetenekli çocuklar ve gençleri dans sporu ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz bu süreçte ne kadar başarılı olduklarını bir kez daha kanıtladılar. Bundan sonraki en önemli hedefimiz 16-17 Eylül'de Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenecek olan Bale, Jazz, Modern ve Contemporary Avrupa Şampiyonası olacak. Oradan da en iyi derece ile döneceğimize inanıyorum” diye konuştu.