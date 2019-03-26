Gençlerden Cem Yılmaz için beste: Ateş Su Toprak Tahta!

Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz Ocak ayında piyano hediye ettiği gençler, ünlü komedyen için bir şarkı besteledi.

Güzel sanatlar fakültesinde okuyan 3 genç, geçtiğimiz Ocak ayında Twitter üzerinden Cem Yılmaz’a mesaj atıp, kendilerine destek olmalarını istemiş ve bir piyano talebinde bulunmuştu. Cem Yılmaz da bu talebi yanıtsız bırakmamış ve gençlere bir piyano hediye etmişti.

O gençler, usta komedyenin bu jestine karşılık bir parça bestelediler. Bestenin ismini de Cem Yılmaz’ın kült filmi G.O.R.A.’dan esinlenerek belirlediler: Ateş Su Toprak Tahta…

Şarkıyı internete yükleyen gençler, şu notu da paylaştı: “Twitter üzerinden attığımız twit’e yanıt vererek bizi çok büyük bir dertten kurtaran, vize ve finallerimize çalışabilmemizi sağlayan Cem Yılmaz ve Zuhal müziğe 3 güzel sanatlar fakültesi öğrencisi olarak hediye ettikleri piyano için sonsuz teşekkür ederiz.”