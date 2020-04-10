Genco Erkal: Corona virüsü yüzünden hayatını kaybetti

Sosyal medya hesabından gündeme yönelik yaptığı tespitlerle takdir toplayan usta oyuncu Genco Erkal, bu defa hesabından üzücü bir haber verdi.

Dünya uzun bir süredir corona virüsü salgınına bir çözüm bulmaya çalışırken, bir yandan da bu virüs yüzünden hayatını kaybedenlere üzülüyor.

Sevdiklerini bu salgın yüzünden kaybeden isimler arasına usta tiyatrocu Genco Erkal da katıldı. Erkal, uzun zamandır Fransa’da yaşayan yakın ve can dostum dediği Coşkun Tunçtan’ın virüs yüzünden hayatını kaybettiğini duyurdu.

Erkal acı kaybını şu sözlerle dile getirdi:

“Yıllardır Paris'te yaşayan can dostum, 57 yıllık arkadaşım, değerli yazar, çevirmen, tiyatro yönetmeni, Bir Delinin Hatıra Defteri'ni dilimize kazandıran Coşkun Tunçtan'ı (Fransa'daki adıyla Georges Daniel) o belalı hastalıktan bugün kaybettik. Kadim dostluklar kolay oluşmuyor. Bitimi de bir o kadar acıtıyor.”