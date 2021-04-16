Genco Erkal: Cumhurbaşkanına hakaretten ifade vermeye gidiyorum

Türk tiyatrosunun duayen ismi Genco Erkal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘hakaret’ iddiasıyla ifadeye çağrıldı.
Usta sanatçının Twitter paylaşımlarını gerekçe gösterilerek ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
Belgesel çekimi için Aydın’da bulunan Erkal, 19 Nisan Pazartesi günü İstanbul Adalet Sarayı’nda ifade verecek.
FOTOĞRAFLA DUYURDU
Gelişmeyi sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak duyuran Genco Erkal, “Cumhurbaşkanına hakaretten hakkımda soruşturma açılmış. Pazartesi günü ifade vermeye gidiyorum” ifadelerine yer verdi.