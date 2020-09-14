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Genco Erkal: ‘Karar vermişler tiyatroyu bitirecekler’
Genco Erkal: ‘Karar vermişler tiyatroyu bitirecekler’
Açık havada gerçekleşen tiyatro oyunlarının İstanbul Valiliği tarafından iptal edilmesine tepki gösteren usta oyuncu Genco Erkal, "Açık hava gösterileri azıcık oksijen sağlayacak derken son darbe işi bitirdi" dedi.
Kültür Sanat 14 Eylül 2020 - 10:00

İstanbul Valiliği’nin bugün itibarıyla açık havadaki konser, etkinlik ve oyunları yasaklamasına yönelik tepkiler sürüyor.

‘SON DARBE İŞİ BİTİRDİ’

Usta tiyatrocu Genco Erkal, konuyla ilgili tepkisini Twitter hesabından dile getirdi. Erkal’ın mesajı şöyleydi:


“Bunlar karar vermişler, fırsat bu fırsat tiyatroyu bitirecekler. Covid-19'dan ağır bir darbe yemiş olan tiyatro sanatı zaten 5 aydır can çekişiyordu. Sağlık kurallarına titizlikle uyarak gerçekleştirilen açık hava gösterileri azıcık oksijen sağlayacak derken son darbe işi bitirdi.”

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