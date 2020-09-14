Genco Erkal: ‘Karar vermişler tiyatroyu bitirecekler’
İstanbul Valiliği’nin bugün itibarıyla açık havadaki konser, etkinlik ve oyunları yasaklamasına yönelik tepkiler sürüyor.
‘SON DARBE İŞİ BİTİRDİ’
Usta tiyatrocu Genco Erkal, konuyla ilgili tepkisini Twitter hesabından dile getirdi. Erkal’ın mesajı şöyleydi:
“Bunlar karar vermişler, fırsat bu fırsat tiyatroyu bitirecekler. Covid-19'dan ağır bir darbe yemiş olan tiyatro sanatı zaten 5 aydır can çekişiyordu. Sağlık kurallarına titizlikle uyarak gerçekleştirilen açık hava gösterileri azıcık oksijen sağlayacak derken son darbe işi bitirdi.”