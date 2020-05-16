Genco Erkal, Nereye Gidiyoruz oyununu YouTube’a koydu

Sivas 93, Aymazoğlu ile Kundakçılar, Bilgi Yarışması, Yalınayak Sokrates oyunlarını YouTube’da izleyicilerle buluşturan Genco Erkal, bu sefer Aziz Nesin'in eserlerinden uyarladığı Nereye Gidiyoruz adlı tek kişilik oyununu Youtube üzerinden yayınlandı.

Erkal, Nereye Gidiyoruz oyununu ilk kez yazarın ölümünün 15'inci yıldönümü olan 2011 yılında sahnelemişti.

Erkal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Duyduk duymadık demeyiiiin! Haftanın oyunu: NEREYE GİDİYORUZ? karantina günlerinizi şenlendirmeye geliyor (Bindik bir alâmete…) Aziz Nesin'den Genco Erkal'ın uyarladığı ve oynadığı oyunun öyküsü şimdi Youtube'da” ifadelerini kullandı.