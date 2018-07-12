Genco Erkal, ‘Yaşamaya Dair’ ile ENKA Açıkhava’da

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30. Yıl ENKA Kültür Sanat Açıkhava Buluşmaları 16 Temmuz haftasında, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Haftanın ilk etkinliğinde Açıkhava, Genco Erkal'ın, Nazım Hikmet’in ölümünün 50. yıldönümü için uyarladığı Yaşamaya Dair – Bursa Cezaevi’nden Mektuplar adlı müzikli gösterisini ağırlayacak. Erkal'a, Tülay Günal'ın eşlik edeceği özel temsil, 17 Temmuz Salı akşamı saat 21.15'te ENKA seyircisine unutulmaz bir saygı duruşu gecesi yaşatacak.

SİNEMA ESİNTİSİ

30. Yıl Açıkhava Buluşmaları, 16 Temmuz haftası iki Oscar ödüllü film gösterimine de ev sahipliği yapacak. 13 dalda Oscar adaylığının yanı sıra, En İyi Film Kurgusu, En İyi Ses Miksajı ve En İyi Ses Kurgusu ödüllerinin sahibi olan Dunkirk, 18 Temmuz'da Açıkhava sahnesinde seyirciyle buluşacak. Oscar Ödüllerinde En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı ile Gary Oldman'ın göz dolduran performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödüllerine layık görülen En Karanlık Saat (Darkest Hour) ise 19 Temmuz Perşembe akşamı ENKA Açıkhava sahnesinde olacak.