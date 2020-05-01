Genco Erkal’dan 1 Mayıs’ta işçi sınıfına selam

Usta tiyatrocu Genco Erkal, bu yıl corona virüsü salgını nedeniyle evlerden kutlanan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü için özel bir video paylaştı.

Daha önceki 1 Mayıs kutlamalarında sıkça boy gösteren Genco Erkal, Twitter’dan paylaştığı mesajda işçi sıfınına selam gönderdi.

‘PARANIN PADİŞAHLIĞINI YENECEK İŞÇİ SINIFINA SELAM’

O mesaj şöyleydi:

“Salgın yüzünden bu yıl 1 Mayıs’ta meydanları dolduramadık, olsun… Biz yine kalben bir aradayız. Türkiye işçi sınıfına selam. Selam yaratana. Tohumların tohumuna, serpilip gelişene selam. Bütün yemişler dallarınızdadır. Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir. Büyük günler, haklı günler. Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, ekmek, gül ve hürriyet günleri… Türkiye işçi sınıfına selam. Meydanlarda hasretimizi haykıranlara, toprağa, kitaba, işe hasretimiz. Hasretimizi ay yıldızlı esir bayrağımıza, düşmanı yenecek işçi sınıfına selam. Paranın padişahlığını, karanlığını yobazın ve yabancının roketini yenecek işçi sınfına selam. Türkiye işçi sınıfına selam, selam yaratana…”