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Genco Erkal’dan 19 Mayıs armağanı
Genco Erkal’dan 19 Mayıs armağanı
Usta tiyatrocu Genco Erkal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Nazım Hikmet'in Kuvayı Milliye Destanı'ndan bir parça okudu.
Kültür Sanat 19 Mayıs 2020 - 11:01

Tiyatronun usta ismi Genco Erkal, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sosyal medyadan anlamlı bir paylaşım yaptı.

‘NAZIM HİKMET, MUSTAFA KEMAL’İ ANLATIYOR’

Bir video çeken ve Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye Destanı’nda Atatürk’ü anlattığı bölümü okuyan Erkal, şu notu yazdı: “19 Mayıs armağanımdır. Kutlu olsun. Kuvayı Milliye destanında Nâzım Hikmet Mustafa Kemal'i anlatıyor.”

İŞTE, GENCO ERKAL’IN OKUDUĞU O BÖLÜM

“Dağlarda tek
tek
ateşler yanıyordu
Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki
şayak kalpaklı adam
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden
güzel, rahat günlere inanıyordu
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında
birdenbire beş adım sağında onu gördü.
Paşalar onun arkasındaydılar.
O, saati sordu.
Paşalar: ‘Üç’ dediler,
Sarışın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun basına kadar,
eğildi, durdu.
Bıraksalar
İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe’den Afyon ovasına atlayacaktı.”

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