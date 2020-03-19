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Genco Erkal’dan corona virüsü mesajı: Pişmanlık duyacaksınız
Genco Erkal’dan corona virüsü mesajı: Pişmanlık duyacaksınız
Usta tiyatrocu Genco Erkal, corona virüsü salgınını önlemek için tedbirleri sıklaştırmayan yetkililere "Önümüzdeki günlerde çok pişmanlık duyacaksınız ama geç olacak" diyerek seslendi.
Kültür Sanat 19 Mart 2020 - 11:36

Türkiye’deki corona virüsüne yakalanan kişi sayısı günbegün artıyor. Buna rağmen AVM’ler hala açık, dizi ve film setleri aktif, maçlar da ertelenmedi.

Oyuncular sosyal medya hesaplarından sık sık setlerin durdurulması çağrısında bulunuyor. Yurttaşların önemli bir kısmı da AVM’lerin kapatılması yönünde çağrı yapıyor.

‘GEÇ OLACAK’

Duayen tiyatrocu Genco Erkal da bu konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Yetkililere seslenen Erkal, şöyle dedi:

“Sayın yetkililer, AVM'leri ve tüm dükkanları kapatıp, maçları erteleyip, setleri durdurup virüs dolaşımına kesin tecrit uygulamadığınız için önümüzdeki günlerde çok pişmanlık duyacaksınız ama geç olacak.”

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