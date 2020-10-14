Genco Erkal’dan Denizli’ye ‘Merhaba’

Covid-19 salgını nedeniyle ilkbahar ve yaz aylarında kültür sanat etkinliklerinden uzak kalan tiyatrolar yeniden perde açıyor.

Kültür Bakanlığı’nın 17 Eylül tarihli genelgesiyle tiyatroların İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kısıtlamaların dışında tutulmasına karar verilmişti.

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi’ndeki kurallara uyulmak kaydıyla gerçekleşecek etkinliklerin ilki Türk Tiyatrosu’nun efsane ismi Genco Erkal’ın ‘Merhaba’ adlı oyunu olacak.

BİR KOLTUK DOLU, BİR KOLTUK BOŞ

Oyun, 20 Ekim’de saat 20.30’da Denizli Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Salgın için tüm önlemlerin alındığı oyunda, oturma düzeni bir koltuk dolu bir koltuk boş olarak şekillendirildi. Girişte ateş ölçümü, HES kodu kontrolü yapılacak ve maskesiz izleyiciler içeriye alınmayacak.

İlk kez 2018 yılının Eylül ayında New York’ta sergilenen oyun, Genco Erkal’ın “Benim yazarlarım” dediği Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nâzım Hikmet ve William Shakespeare’in yapıtlarından oluşuyor.

Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği oyunda, bu yıl 60. sanat yılını kutlayan duayen sanatçı bir kez daha sanatseverlerle buluşacak. Müzikli bir gösteri olan ‘Merhaba’da Fazıl Say, Kurt Weill, Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve Selim Atakan’ın besteleri piyano ve basklarnet eşliğinde seslendirilecek.

Oyunun biletleri, biletinial.com, Analog Plak Kahve Evi, Baykuş Cafe, Collessium Coffee ve La Riva Cafe’de satılmaya başladı.