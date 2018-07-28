Genco Erkal’dan DT açıklaması: ‘Bu anlayıştan hayırlı bir revizyon bekleyemeyiz’

Genco Erkal, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin ayakta durmaları için desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Onlardan kurtulmaya çalışan hoyrat bir yönetim iş başındadır. Bu anlayıştan hayırlı bir revizyon bekleyemeyiz" dedi.

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Birgün’den Zeynep Altıok Akatlı’ya konuşan Genco Erkal, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin cumhuriyetimizin kültür alanındaki en görkemli projelerinden olduğunu belirterek, “Yabancı uzman desteğiyle doğru temeller üzerine kurulmuş, ortaya koyduğu yapıtlarla, yetiştirdiği sanatçılarla uygar dünyada başarısını kanıtlamıştır. Ne var ki yıllar geçtikçe bu yapı tahminlerin ötesinde büyüyüp gelişerek kalıplaşmış, iktidarların müdahalesi ve çeşitli siyasal baskılarla tutucu ve zaman zaman çağın gerisine düşen bir konuma ulaşmıştır. Şimdi yapılması gereken bu yapıya saygıyla, sevgiyle, şefkatle yaklaşarak bağımsızlığını, özerkliğini koruyup, onu çağdaş dünyadaki örneklerinin düzeyine ulaştırmaktır” dedi.

‘BU ANLAYIŞTAN HAYIRLI REVİZYON BEKLEYEMEYİZ’

Evrensel sanatın çağdaş değerlerine inanan, cumhuriyeti var eden ilkelere saygılı bir iktidar olması gerektiğini söyleyen Erkal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oysa şu anda gördüğümüz, herhangi bir evrensel kültür politikası olmayan, sanatı küçümseyen, baskı altında tutmaya çalışan, devletin temel görevleri arasında bulunması gereken kültür ve sanat kurumlarını özelleştirerek, onları yok etmeye, onlardan kurtulmaya çalışan hoyrat bir yönetim iş başındadır. Bu anlayıştan hayırlı bir revizyon bekleyemeyiz. Bu kurumları savunmalı, bu iktidardan daha fazla zarar görmeden ayakta kalmaları için destek olmalıyız.”