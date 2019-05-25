Genco Erkal’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki

Usta tiyatrocu Genco Erkal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Haziran'daki seçimlerle ilgili "Hırsızlara bu işi bırakmayacağız" açıklamasına tepki gösterdi ve "Hırsız halkın verdiği mazbatayı seçilmiş başkanın elinden çalandır" dedi.

Türkiye hâlâ Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mart Yerel Seçimleri’ni iptal edip, 23 Haziran’da yenilenmesi yönünde aldığı kararı tartışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerle ilgili dün yaptığı açıklamada “Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum ve ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım” dedi.

Erdoğan’ın bu açıklamasına duayen tiyatrocu Genco Erkal tepki gösterdi. Erkal, sosyal medyadan şöyle yazdı: “Hırsızlara bu işi bırakmayacağız,’ demiş. Sen ne diyorsun be adam, kim hırsız, nerenden çıkarttın bu lâfı, senin yüksek yargıçların bile bu kadarını söylemeye yeltenmedi, sen hâlâ hırsız diyorsun. Hırsız halkın verdiği mazbatayı seçilmiş başkanın elinden çalandır.”