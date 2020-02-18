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Genco Erkal’dan Gezi paylaşımı: Ben de oradaydım
Genco Erkal’dan Gezi paylaşımı: Ben de oradaydım
Duayetn tiyatrocu Genco Erkal, bugün 7'inci kez duruşması görülen ve karar çıkması beklenen Gezi Parkı Davası ile ilgili bir paylaşım yaptı ve "Hepimiz oradaydık" dedi.
Kültür Sanat 18 Şubat 2020 - 12:03

Gezi Parkı eylemlerinin ardından açılan dava, bugün 7’inci kez görülüyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nde görül görülen davada bugün karar çıkması bekleniyor. Bu sırada Silivri’de ve sosyal medyada yüz binlerce insan, Gezi Davası’nda yargılanan insanlara destekte bulunuyor.

Yargılamaların sona ermesi için bir paylaşım da duayen tiyatrocu Genco Erkal’dan geldi. Usta sanatçı, 1376 yurttaşın “Ben de oradaydım” metnini Twitter hesabından paylaştı.

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