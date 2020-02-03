Genco Erkal’dan o tahliyeye tepki: ‘Ben utandım şahsen’

Sivas'taki Madımak Oteli'nde 33 kişinin öldürülmesinden sorumlu olan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ahmet Turan Kılıç ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen tiyatrocu Genco Erkal, "Yıllardır suçsuz yere içeride yatanları, canına kıyanları, zamanında tedavi edilmediği için ölenleri hiç düşünmedin, buna gelince ne yüce gönüllülük. Ben utandım şahsen" dedi.

Sivas’ta 1993’te 33 aydın ve sanatçının öldürülmesinden sorumlu olduğu için ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Ahmet Turan Kılıç, Adli Tıp Kurumu’nun verdiği sağlık raporu doğrultusunda tahliye edilmişti.

Kılıç’ın tahliye edilmesi ile ilgili birçok kesimden, “Ağır hasta birçok tutuklu var, onlar da tahliye edilsin” yorumu yapıldı. Kılıç’ın tahliye edilmesine tepki gösteren isimler de oldu. O isimlerden birisi duayen tiyatrocu Genco Erkal’dı.

‘ŞEFKAT İÇİN BU KUNDAKÇIYI MI BULDUN?’

Erkal, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.”Yaramıza tuz bastınız sayın cumhurbaşkanı” diyen Erkal, “Şefkat göstermek için bula bula bu kundakçıyı mı buldun? Yıllardır suçsuz yere içeride yatanları, canına kıyanları, zamanında tedavi edilmediği için ölenleri hiç düşünmedin, buna gelince ne yüce gönüllülük. Ben utandım şahsen” dedi.