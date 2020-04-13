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Genco Erkal’dan tiyatroseverlere teşekkür
Genco Erkal’dan tiyatroseverlere teşekkür
Genco Erkal, YouTube'da gösterime açtığı Marx'ın Dönüşü oyununa yönelik yoğun ilgiye teşekkür etti, yakında sürprizleri olacağını söyledi.
Kültür Sanat 13 Nisan 2020 - 11:55

Corona virüsü salgını sonrasında online platformlarda faaliyet göstermeye başlayan isimlerden birisi de duayen tiyatrocu Genco Erkal’dı… Erkal, YouTube’da bir kanal açtı ve ilk olarak Marx’ın Dönüşü oyununu tiyatroseverlerle buluşturdu.

‘YAKINDA BÜYÜK SÜRPRİZLER VAR’

Bu oyuna ilgi oldukça yoğundu, zira oyun 2 günde 100 bini aşkın kişi tarafından izlendi. Genco Erkal, Twitter hesabından bu ilgiye teşekkür etti ve şöyle dedi:

“Gösterime açtığımız Marx'ın Dönüşü YouTube'da, iki gün içinde 100.000 kez izlenmiş, 8.500 abonemiz olmuş. Bu olağanüstü ilgiye yürekten teşekkür ediyorum. Çok yakında büyük sürprizler var. Karantina günlerinde evinizi şenlendirmeye devam edeceğiz.”

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