Genco Erkal’ın otobiyografik belgeselinin çekimleri başladı

Sahnede 60 yılını tamamlayan, Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal'ın kariyerini ve sanat hayatını ele alan belgeselin çekimleri başladı. Belgeselin, Temmuz ayında izleyiciyle buluşması hedefleniyor.

Türk tiyatrosunun ulu çınarı Genco Erkal'ın sanat hayatı belgesel oluyor. Senaryosunu Genco Erkal’ın yazdığı ve bu nedenle benzerine az rastlanır otobiyografik bir nitelik de taşıyan belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini Selçuk Metin, görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak üstlendi.

Yalnızca bir sanatçının kariyerini değil, Türk tiyatrosunun da önemli ve büyük bir dönemini anı ve anekdotlarla aydınlatacak belgeselin, çekim ve kurgu sürecinin tamamlanmasının ardından, ilk gösteriminin Temmuz ayında Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılması planlanıyor. Belgeselin yapım sponsorluğunu ENKA Sanat üstlendi.

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