George Michael’ın daha önce hiç duyulmamış üç şarkısı yayınlanacak

Ünlü şarkıcı George Michael'ın ölümünden altı yıl sonra daha önce hiç duyulmamış üç şarkısı yayınlanacak.

George Michael’ın şarkı yazarı ortağı David Austin’in yaptığı açıklamaya göre, 2016 yılında ölmeden önce tamamlanan üç şarkı piyasaya sürülecek. Austin, pop yıldızı hakkında hazırlanan George Michael Freedom Uncut isimli belgeselin yaratılmasına yardımcı olduktan sonra parçaları da yayınlamaya hazır olduğunu söyledi.

Şarkıcının ölümünden önce üzerinde çalışmaya başladığı belgesel George Michael Freedom Uncut, bu yıl 22 Haziran’da vizyona girecek. Filmde, Michael’ın hikayesi kendi sözleriyle anlatılacak ve ölümünden sonra çıkan This Is How şarkısına ek olarak eklenen parçalar da dahil edilecek.

Ayrıca özellikle ABBA’dan sonra müzik efsanesi için de İngiltere’de düzenlenecek bir konserde hologram kullanımı söylentisi son günlerde yaygınlaştı. Konuyla ilgili David Austin açıklamada bulunurken böyle bir şeyin yapılmayacağını belirtti.

