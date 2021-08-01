Gerard Butler’dan Kod adı: Olympus için 10 milyon dolarlık dava

Oyuncu, 2013 yapımı filmin dünya çapında 170 milyon dolar civarında hasılat elde etmesine rağmen net kârdan bir kuruş bile almadığını iddia ediyor.

SOZCU.COM.TR

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Sinema dünyasında oyuncular haklarını aramaya devam ediyor. Son zamanlarda Black Widow (Kara Dul) rolüne veda eden Scarlett Johansson’ın Disney’e açtığı dava konuşulurken bir başka dava da Gerard Butler’dan geldi.

Johansson, sözleşmesinde özel bir sinema gösterimi garanti edildiğini ve Disney’in Disney Plus’ta filmi yayınlamasıyla kendisine borçlu olduğunu savunarak Marvel Evreni’ne veda etti.

OYUNCULAR SIRAYLA DAVA AÇIYOR

Bir başka dava da Gerard Butler’dan geldi. Oyuncu, 2013 yılında gişe rekorları kıran ve Türkiye’de Kod adı: Olympus olarak vizyona giren Olympus Has Fallen’ın başarısından kendisine en az 10 milyon dolar verilmesi gerektiğini belirterek dava açtı.

Aksiyon filminde Butler, Beyaz Saray’ı teröristlere karşı savunmakla görevli eski bir Gizli Servis ajanını canlandırıyor. Butler, filmin elde ettiği başarı sonrası devam filmlerinde de rol aldı.

Davada, “Yapımcılar, Olympus’tan on milyonlarca dolar kazandılar, ancak Butler’a anlaşmasında vaat edilen kârları ödemeyi reddediyorlar” denildi.

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