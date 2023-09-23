Gerçek Squid Game’den ilk fragman: Kazanana 124 milyon TL’lik ödül

Netflix'in küresel çapta fenomen olan Güney Kore dizisi "Squid Game"in gerçeğe dönüşen reality şov programından ilk fragman yayınlandı.

Sozcu.com.tr

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Netflix’in Güney Kore yapımı “Squid Game” dizisinden esinlenen 10 bölümlük bir yarışma programı çekeceği haberleri daha önce basına yansımıştı. Dünyanın farklı bölgelerinden yarışmacıların arandığı programın adının “Squid Game: The Challenge” olacağı belirtildi.

Dijital akış platformu Netflix'te yayınlanacak programda 456 yarışmacı 4.56 milyon doları (yaklaşık 124 milyon TL) kazanmak için yarışacak.

Yayınlanan fragmanda dizide geçen mekanlar tekrar gösterilirken yarışmanın katılımcıları da kısa süreliğine videoda yer alıyor.

Yetkililer, reality şov programında dizide olduğu gibi “ölümüne bir yarış” olmayacağını ve yarışmada şiddet olmayacağını duyururken kaybedenlere ise nasıl bir ceza verileceğini açıklamadı.

Üretim süreci birçok engelle karşılaşan programın yapımcılığını ise İngiltere’deki Studio Lambert ve The Garden üstleniyor.



Netflix, 2021'de platformun en çok izlenen dizisi olan “Squid Game”in yarışma versiyonunun aynı zamanda sosyal bir deney olacağını duyurmuştu.

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