‘Gergedanlar Şehre Geri Dönüyor’ online mecrada

Hayat normalleşmeye başladığı andan itibaren randevu sistemi ile Masterpiece Hall-Maslak'ta izleyicileriyle buluşacak ve Eylül ayına kadar alanda izlenebilecek; kuratörlüğünü Denizhan Özer, kreatif direktörlüğünü Ayça Okay'ın üstlendiği sergi şimdilik online görünüme açıldı.

Görüntü yönetmenliği Ersan Bayraktar'a, müzikleri Fransız besteci ve prodüktör Charles Mondon'a ait olan, Denizhan Özer danışmanlığında ve Özge Günaydın yönetmenliğinde hazırlanan film de diğer eserler gibi, soyu tükenen canlıları temsilen gergedanlara ve gezegenimizin yok oluşuna dikkat çekiyor.



Yaklaşık beş dakikalık film, insanlığın inatla görmezden geldiği küresel sıkıntıların yürek burkan görüntüleri ile başlıyor ve Sanatçı Özge Günaydın'ın 1,5 yıllık bir süreçte şekillenen sergisinin en dikkat çekici eserlerinden biri olan, elleriyle hazırladığı 2 metreye 4 metrelik dev gergedanın İstanbul şehrini dolaştığı, yanından geçenlere anlık da olsa bir farkındalık yarattığı karelerle sona eriyor.

İklim değişikliği, kirlenme, doğal kaynakların aşırı kullanımı, nüfus artışı gibi pek çok sebepten ötürü bozulmaya başlayan biyolojik çeşitlilik, beraberinde salgınları ve çeşitli afetleri de getirebiliyor.



Ekosistemleri dengede tutan, gezegeni yaşanabilir hale getiren, insanların sağlığını ve çevreyi destekleyen biyolojik çeşitliliğin sekteye uğratılmaması için, belki de bugün birkaç nanometre boyutundaki bir virüsün bize bir ders vermesi gerekiyordu! Kim bilir, belki de gezegenimizi, üzerindeki tüm canlılarla beraber kurtarabilmek için halen yapabileceğimiz bir şeyler vardır…

Maslak’taki Masterpiece Hall, Eylül ayına kadar Özge Günaydın’ın “Rhinos Back in Town” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda sanata verdiği destekle dikkatleri çeken Nef'in ana sponsorluğunda gerçekleşecek sergi, dünyamızın 6'ıncı büyük kitlesel yok oluş evresinde olduğunu, soyu tükenen gergedanlar üzerinden irdeliyor.