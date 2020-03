Gergedanlar şehre geri dönüyor

Özge Günaydın'ın "Rhinos Back in Town" isimli kişisel sergisi 20 Mart'ta sanatseverlere kapılarını açacak. Sergi, dünyamızın 6’ıncı büyük kitlesel yok oluş evresinde olduğunu, soyu tükenen gergedanlar üzerinden irdeliyor.

Özge Günaydın’ın “Rhinos Back in Town” isimli kişisel sergisi, Masterpiece Hall’de 20 Mart – 20 Nisan 2020 tarihleri arasında izlenebilecek.

Sanatçı Özge Günaydın, bu sergisinde soyu tükenen canlılara ve gezegenimizin yok oluşuna gergedanlar üzerinden dikkat çekiyor. Nef tarafından desteklenen “Rhinos Back in Town”ın küratörlüğünü Denizhan Özer ypatı. Masterpiece Hall Sanat Yönetmeni Ayça Okay tarafından organize edilen, müziklerini Fransız besteci ve prodüktör Charles Monton'un yaptığı “Rhinos Back in Town” sergisi; resim, heykel, dijital manipülasyon, enstalasyon, video art, görüntü yönetmenliği Ersan Bayraktar'a ait bir belgesel ve açılışa özel olarak bir de sahne performansından oluşacak.



Kapsamlı sergi ziyaretçilerinin 5 duyusuna hitap edecek. Koku Kültürü Derneği'nin kurucusu Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül tarafından tasarlanan sergi kokusu galeriyi ziyaret edenleri eski zamanların kırsal alanlarına götürecek.