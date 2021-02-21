Germiyan Sokağı tarihe ışık tutuyor

KÜTAHYA merkezine 5 dakikalık uzakta olan Germiyan Sokağı, hızla yükselen binalara inat hala tarihi dokusunu ve güzelliklerini koruyarak, geçmişten günümüze ayna tutuyor. Germiyan Sokağı'nda, kendine özgü iki ve üç katlı mimarileri, ahşap payandalı çıkmaları, pencere düzeni ve geniş saçaklarıyla eski konak kültürünün en güzel örneklerinin güzelliğine hayran olmamak mümkün değil. Sokağın tarihinin en eski şahidi olan konaklar restore edilerek günümüze kazandırıldı.

KONAKLAR RESTORE EDİLDİ

Germiyan Sokak'ta bulunan, kitabesinden 1912 yılında yaptırıldığı anlaşılan Şapçızade ve Karaca Konakları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan Özel Müze izni ile ‘Kent Tarihi Müzesi' olarak hizmet veriyor. Bahçesinde dünyada çini sanatının merkezi olan Kütahya'nın geleneksel ata sanatının üretim aşamalarının yer aldığı Kent Tarihi Müzesi'nin zemin katında, tarih öncesi dönemden başlayarak, Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Germiyan, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bilgi, belge ve fotoğraflar bulunuyor.

Birinci katında Kütahya'da kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden olan demirci, bakırcı, kalaycı, keçeci, sepetçi, dülger, bıçakçı, semerci, nalbant, saraç, kunduracı gibi meslek gurupları, bölümler halinde mankenlerle ve fotoğraflarla canlandırılmış olup, bunlara ait aletlerin orijinallerine ait dükkanlar yer alıyor. İkinci katta ise, Kütahya'daki ev yaşamı ve konaktaki odaların iç mekanları gelin, düğün, kına, selamlık, giysiler, yatak odası, mutfak ve halı dokumacılığı

gibi günlük hayat canlandırılıyor.