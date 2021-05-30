Geyik boynuzundan heykel sanatı

Eskişehir'in Mihalıççık İlçesi Ilıcalar Mahallesi'nde oturan 62 yaşındaki Yurttaş Ayaş geyik boynuzlarıyla çeşitli figürler yapıyor. Boynuz heykelciliği sanatını icra eden Ayaş'ın geyik boynuzundan yaptığı heykelleri büyük beğeni topluyor.

Daha önce Mihalıççık İlçesine bağlı köy olan Ilıcalar Mahallesi'nin muhtarlığını da yapan Yurttaş Ayaş, 21 yıl önce hobi olarak geyik boynuzlarından çeşitli figürler yapmaya başladı.

Ayaş, dayanıklı olması nedeniyle geyik boynuzunu tercih ettiğini belirterek, “Bu tür figürler geçmişte fildişinden yapılıyormuş. Ben de geyik boynuzunu keşfettim. Geyik boynuzunu fildişi gibi çok dayanıklı olduğu için tercih ettim. Figürlerime kartaldan başladım. Çünkü kartal hayranıyım. Sonradan insan ve hayvan figürlerine yöneldim. Kimseden yardım almıyorum. Atölyem yok. Bazı eserleri 3 ayda zor tamamlayabiliyorum” dedi. 14 yaşında İstanbul'da bir inşaat firmasında işe girdiğini ve 1999 yılında emekli olduktan sonra tekrar köyüne döndüğünü ifade eden Yurttaş Ayaş, kendisini oyalamak için boynuz heykelciliği sanatına başladığını söyledi.

GEYİKLERİ ÖLDÜRMÜYORUZ

Geyik boynuzlarını çobanların ve ormana yakın köylerde yaşayanların bulup kendisine getirdiğini belirten Ayaş, kendisinin de boynuzu getirenlere bir miktar para ödediğini anlattı.

Bölgelerinde çok fazla geyik yaşadığını ve boynuz için geyik öldürmediklerini de belirten Ayaş, “Ben bu boynuzları diğer bir deyişle hammaddeyi bulabilmek için ormanda uzun süreli yürüyüşler yapıyorum. Çoğu zaman hammaddeyi dağ köylerindeki çobanlardan satın alıyorum. Geyikler Şubat – Nisan ayları arasında boynuzlarını dökerler. Yeni çıkan boynuzlar kalın bir kadife tabakanın içinde gelişir ve bu tabaka içindeki kemik sertleşene kadar boynuz üzerinde kalır. Daha sonra bu tabaka geyikler tarafından ağaç ya da kaya gibi sert cisimlere sürtülerek boynuzdan ayrılır. Ayrılan bu boynuzlarla heykellerimi yapıyorum” diye konuştu.

Geyik boynuzunun 300- 400 yıl tahriş olmadan dayanabileceğini ifade eden Ayaş sözlerine şöyle devam etti: “Köydeki evimin bir odasını atölyeye çevirdim. 4 metre uzunluğunda bir tahtanın üzerinde, eğe, kesme demirler, çelik sivri uçlar ile bu sanatı yapmaya çalışıyorum.”

Boynuz heykelciliği sanatçısı Yurttaş Ayaş, Eskişehir'de açtığı çeşitli sergilerde eserlerini sergiledi. Sanatçı Ayaş, ayrıca Ilıcalar Mahallesi'ndeki evini de sergi salonuna çevirdi. İsteyen sanatseverler Ayaş'ın evindeki sergi salonunu da gezebiliyorlar.