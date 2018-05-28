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Ünlülerden ‘Gezi 5 yaşında’ mesajları
Ünlülerden ‘Gezi 5 yaşında’ mesajları
Bundan 5 yıl önce Topçu Kışlası'nın imar izni olmadan inşa edilmesi için Gezi Parkı'nda harekete geçilmiş, İstanbullu yurttaşlar ise Gezi'deki ağaçların yıkımını engellemek için alana akın etmişti... O direniş, Gezi Parkı'ndan Türkiye'nin tümüne yayılmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli direnişlerinden birisi olarak tarihteki yerini aldı. Kent sakinleri, öğrenciler, demokratlar, sorumluluk sahibi insanlar hep bir ağızdan "Gezi'yi yıktırmayacağız" diye haykırmış ve artan kutuplaşmanın sona erdirilmesi için hükümete çağrıda bulunmuştu. Onların arasında elbette sanatçılar da vardı... Gezi'nin 5'inci yıldönümünde sanatçılar o günleri unutmadığını sosyal medyadan attıkları mesajlarla duyurdu.
Kültür Sanat 28 Mayıs 2018 - 13:12

İşte, sanatçıların #Gezi5Yaşında mesajları…

meltemcumbul
sehrazat
bulentemrah
sermetyesil
huseyinturan
barbarossansal
sebnemsonmez
alicanyucesoy
gencoerkal
atillatas
barisatay
firattanis
leventuzumcu
BİRCE AKALAY

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Son güncelleme: 13:43 - 28.05.2018
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