Giacometti’nin ünlü avizesine milyonlarca dolarlık fiyat biçildi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir antika dükkanından yaklaşık 5.800 TL (309 $) karşılığında satın alınan bir avize, Christie's müzayedesinde milyonlarca dolara satılabilir.

Sozcu.com.tr

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İsviçreli heykeltıraş ve ressam Alberto Giacometti’ye ait olan aydınlatma armatürü, sanatçının merhum arkadaşı ve koleksiyoner Peter Watson için üretilmişti. Şimdi ise milyonlarca dolarlık bir fiyatla satılması bekleniyor.

Giacometti, müzayedede satılan en pahalı heykellerden bazıları olan “L’homme au doigt” ve “L’homme qui marche I” gibi uzun figürlü heykelleriyle de tanınıyor. Sürrealizmden etkilenen sanatçı, bu avize de dahil olmak üzere “heykel dilini” konuşan birçok benzersiz parça yarattı. Ünlü heykeltıraş 1966’da 64 yaşında öldü.

38 İLA 74 MİLYON TL ARASI BİR DEĞER BİÇİLDİ

Altın-kahverengi patinalı bronz eser, 134 cm boyunda ve 152 cm genişliğinde olup tahmini değeri yaklaşık 38 ila 74 milyon TL (1,9-3,7 milyon dolar) arasında. 2018’de bir Giacometti avizesi 170 milyon TL’den (9 milyon dolar) fazla satılmıştı.

Christie’s müzayede evinin sunduğu kataloğa göre, Watson, 1946-1947 dolaylarında Giacometti’nin yaşadığı ve çalıştığı Paris’e yaptığı bir gezi sırasında “Peter Watson için avize” sipariş etti.



Eserle ilgili konuşan, Christie’nin kıdemli uzmanı Michelle McMullan, “Bence bu, Giacometti’nin heykelsi dilinin tasarımdaki incelikleriyle birleştiği harika bir kombinasyon” dedi.

Müzayede, Londra’da 28 Şubat’ta saat 14.00’te gerçekleşecek.

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