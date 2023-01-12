Gibi’nin dördüncü sezon çekimleri başladı
Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı 'Gibi' dizisinin dördüncü sezon çekimleri başladı.
Yönetmenliğini Ömer Sinir, senaristliğini ise Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin üstlendiği ‘Gibi’ dizisinin dördüncü sezon çekimleri başladı.
‘Gibi’nin senaristi ve başrol oyuncularından Feyyaz Yiğit, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Gibi 4. sezon paltolu, ceketli ve gocuklu seçenekleriyle çekimlerine başlamıştır” dedi.
İlk 3 sezonuyla dijital yayın platformu EXXEN’de izleyiciyle buluşan dizinin başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan yer alıyor.