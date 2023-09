Gipsy Kings’in kurucularından Andre Reyes: Türkiye evimiz gibi

Fransa'da kurulan dünyaca ünlü Katalan rumba, flamenko ve salsa grubu Gipsy Kings'in kurucu üyelerinden solist Andre Reyes, "Türkiye'yi evimiz gibi görüyoruz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Piu Entertainment 10. Yıl Konserleri kapsamında Zorlu PSM’de konser veren Gipsy Kings, öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Gipsy Kings’in kurucularından Andre, Türkiye’ye daha önce de birçok kez geldiklerini aktararak, “Şimdiye kadar Türkiye’de verdiğimiz konserlerin tüm biletleri satıldı. Türkiye’yi adeta evimiz gibi görüyoruz. Türk dinleyicisini çok seviyoruz. Onlar da bizi çok seviyor. Türk dinleyicisine çok yakınız. Dans etmeyi, gülümsemeyi seviyorlar ve neşeli bir havaları var” diye konuştu.

Grup üyelerinin yaşadığı ayrılığın Gipsy Kings hayranlarının işine yaradığını belirten Reyes, şunları kaydetti:

“Şu an isimlerimiz ‘Gipsy Kings by Andre Reyes’, ‘Gipsy Kings featuring Nicola Reyes’ ve ‘Gipsy Kings featuring Tonino Baliardo’ olarak geçiyor. Dünyanın her yerinde insanlar bu müziği talep ediyor ve biz üç ayrı koldan ilerliyoruz. Üç grup da dünyanın farklı yerlerine bağımsız halde giderek bu talebi karşılamaya çalışıyor.”

İstanbul konserinde Andre Reyes’e, Thomas Reyes, Kakou Reyes, Joseph Cortes ve Mario Reyes eşlik etti. (AA)