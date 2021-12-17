Giresun Adası’nın gizemi kitabe ile çözülecek

Mitolojik hikayeleri ve tarihi kalıntılarıyla ön plana çıkan Giresun Adası'nın sırrını açıklayacak olan kitabe bulundu.

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Kazılarda ilk kez bir kitabeye ulaşıldığını dile getiren Giresun Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gazanfer İltar, kitabenin Bizans İmparatorluğu’nun Pontus coğrafyasında kullanılan bir yazı karakterine sahip olduğunu belirtti.

İltar, “Kitabede, adadaki yapı ve surların dönemin Giresun Valisi Roustam’ın oğlu Pinkernes Kyrikos’un eşi saygıdeğer Maria Hanımefendi tarafından yaptırıldığı yazılmaktadır” dedi.

BİLİNMEYENLERE IŞIK TUTACAK

Kitabenin Giresun Adası’nın bilinmeyenlerine ışık tutacağını belirten Doç. Dr. İltar, şunları söyledi:

“Giresun Adası’nın bilinmeyenlerini ortaya koyması ve bölgedeki ilişkiler hakkında bilgi vermesi bakımından çok önemlidir. Daha önce adada elde edilen buluntular üzerinden yorumladığımız bilgiler şimdi bu kitabe ile belgelenmiş oldu.”

“Kitabede geçen Roustam (Rüstem) ismi, bölgedeki Türkmen beyleri ile Komnenos hanedanlığı arasındaki stratejik evlilikler arasında da ipucu vermektedir. Bu eser bize birkaç bakış açısı ortaya koymakta. Mesela ‘Pinkernes’ lakabı önemlidir. Bunun diplomasideki karşılığı imparatora en yakın kişilerden birisi olarak düşünülmelidir. Dolayısıyla kitabe hem adadaki tarihi eserler hakkında bilgi vermesi, hem de bölgedeki ilişkilere ışık tutması bakımından çok önemlidir.”

“Ayrıca Trabzon İmparatorluğu dönemine ait lokal bir yazıt olması ve özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi arkeolojisine ışık tutması bakımından son zamanlarda bulunan en önemli eserlerden biridir. Ktabe pişmiş topraktan (30X50 cm.) yapılmıştır, yazıların beş sıralık kartuş içerisine kaz tüyü ile yazılmıştır, verdiği bilgiler bakımından bölge tarihini aydınlatıcı bir yapı kitabesidir.” (İHA)