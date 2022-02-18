‘Girişte Solda’ müzik sohbetleri başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda; “Girişte Solda” isimli müzik sohbetleri, yarın Üstün Dökmen’in konuk olacağı etkinlik ile başlıyor.

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“Müzikte Psikoloji, Psikolojide Müzik” başlığı ile gerçekleşecek bu ilk sohbette; müziğin içindeki gizli psikolojik ögeler ve psikolojide müziğin etkileri konuşulacak. Konuya dair müzikal örnekler, genç Piyanist İrem Yalçıner'in seslendireceği eserler ile söyleşide yer bulacak. Saat 16.00'da başlayacak sohbet, bir saat sürecek.

CRR'de girişte soldaki fuaye alanında gerçekleşecek sohbetlerde; sosyoloji, tarih, psikoloji, sanat, felsefe başta olmak üzere, müziğe dair alanlardan katılımcılarla farklı meslek gruplarından temsilciler buluşacak. Söyleşileri Müzikolog Ersin Antep'in hazırlayıp yönetecek.