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Gişe rekortmeni film, 2023’te sinemalara geri dönüyor

James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun başrollerini paylaştığı film, 25. yıl dönümüne özel beyaz perdeye yeniden geliyor.

Sozcu.com.tr
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Gişe rekortmeni film, 2023’te sinemalara geri dönüyor

Önce Denizin Dişleri’nin (Jaws) 3B deneyimiyle IMAX ekranlara eylül ayında döneceği, ardından Spielberg’in uzaylı yaratıkları dost canlısı gösterdiği ET’nin yeniden geleceği duyurulmuştu. Şimdi de Titanik… Gişe rekortmeni film, 25. yıl dönümünü kutlamak için 2023 Sevgililer Günü’nde yeniden gösterime girecek.

James Cameron, Avatar’ın ikinci filmi için hazırlıklara devam ederken bir başka haber de 1997 yapımı filmi Titanik’ten geldi. Titanik’in 25. yıl dönümünü kutlamak için önümüzdeki Sevgililer Günü’nde ekranlara gelmesi amaçlanıyor.

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