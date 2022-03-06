Gişenin iddialı filmi Batman’in geçmişine yolculuk

DC Comics'in efsanevi karakteri yeniden beyaz perdeye dönmüşken şimdiye kadar çekilmiş tüm filmleri yeniden izlemek isteyen hayranları ve yarasa adamın geçmişini merak edenler için tüm filmleri sıraladık...

Sozcu.com.tr

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1939’da DC Comics ile dünyaya gelen Batman, bu yıl beyaz perdeye yeniden döndü. Maymunlar Cehennemi ve Cloverfield ile öne çıkan yönetmen Matt Reeves’in yönetmenliğinde, Robert Pattinson’ın canlandırdığı Batman, bu filmde izleyenleri Gotham’da yeni bir maceraya sürüklüyor.

The Batman filmine kadar yıllardır pek çok Batman filmi çekildi. Kimileri Nolan ve Christan Bale sevdalısı oldu, kimileri “en iyi Batman Ben Affleck oldu” dedi. İçlerinden hâlâ Michael Keaton’a bağlı kalanlar bile var. Ancak yıllar geçiyor ve bu defa görevi Pattinson devraldı. Yeni film vizyona girmişken eski filmlerin yardımıyla şimdiye kadar Gotham City’de neler olmuş, Batman’in gizemli hikâyesi ne kadar aralanmış bakalım:

BATMAN (1966)

Beyaz perdenin yarasa adamla tanıştığı film… Adam West’in ilk Batman olarak izleyici ile buluştuğu an. Adam West’in başrolde oynadığı film, nostalji severler için keyifli zaman geçirtebilir.

BATMAN (1989)

Tim Burton’ın yönetmen olarak dizginleri almasıyla, Batman’in dünyasının gerçekten ne kadar tuhaf olduğuna izleyici ilk kez bu filmle tanık olur. Batman rolündeki Michael Keaton’ın, karşısında Joker karakteriyle Jack Nicholson yer alır. Ayrıca Kim Basinger, Billy dee Williams, Robert Wuhl gibi birbirinden güçlü oyunculara sahip filmde Bruce Wayne’in hayatından detaylar ekrana yansır.

BATMAN RETURNS -BATMAN DÖNÜYOR (1992)

Keaton’a bu defa Michelle Pfeiffer ve Danny DeVito eşlik eder. Bu defa Gotham City’nin yeni bir anti kahramanı vardır: Oswald Cobblepot yani Penguen. Kedi Kadın ve Penguen’in nasıl doğduğu bu filmde ortaya çıkar.

BATMAN FOREVER – BATMAN DAİMA (1995)

Artık Batman olarak sahneye çıkma sırası Val Kilmer’da. Film, sert eleştiriler almasına rağmen hızlı bir gişe başarısı elde etti. Ayrıca Seal’in “Kiss From a Rose” şarkısı da filme damga vurdu.

BATMAN & ROBIN (1997)

Bu defa George Clooney, siyah pelerini giyiyor. Clooney’e Chris O’Donnell, Arnold Schwarzenegger ve Uma Thurman eşlik ediyor. Yıldızlar geçidi gibi sahnelere rağmen film sert eleştiriler almakla kalmadı tüm zamanların en kötü süper kahraman filmi bile seçildi.

BATMAN BEGINS – BATMAN BAŞLIYOR (2005)

Sekiz yıl sonra Batman yeniden ekrana döndü. Bu defa Christian Bale siyah pelerini sırtına geçirirken, Batman kadar öne çıkan Alfred rolünde Michael Caine de ona eşlik etti. Ayrıca Cillian Murphy ve Katie Holmes da filmi sırtlayan diğer isimler oldu.

Böylece Christopher Nolan’lı Batman dönemi başlamış oldu.

THE DARK KNIGHT – KARA ŞÖVALYE (2008)

“Yapılmış en iyi Batman filmi” gibi yorumlarla sinema endüstrisinden övgüler toplayan filmde Bale, görevini kusursuz bir şekilde yerine getirirken ona efsanevi performansıyla Joker rolünde Heath Ledger eşlik etti. Gotham’ın suçlularla bürünmüş karanlık dünyası biraz daha aralanır.

THE DARK KNIGHT RISES – KARA ŞÖVALYE YÜKSELİYOR (2012)

Heath Ledger’ın zamansız ölümüne rağmen, üçleme bir şekilde devam eder. Christian Bale ve Nolan döneminin finali olan filmde Bruce, Bane tarafından rehin tutulan Gotham vatandaşlarını kurtarmaya çalışır. Nolan, Bale’ın yanına Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy ve Anne Hathaway gibi isimleri alarak veda eder.

SON OF BATMAN (2014)

Batman, aynı zamanda çeşitli animasyon filmleri aracılığıyla da hayranlarına ulaştı. Bunlardan biri de Son of Batman filmiydi. R’as Guhl, Gölgeler Birliği, Talia ve suikastçiler Batman’in karşısında yer alır.

BATMAN VS. ROBIN (2015)

Son of Batman’in devam niteliğindeki film Batman’in gizli yaşamını aydınlatmaya devam ediyor. Batman’in oğlu Damian Wayne’in sıradaki Batman olacağı inancı da bu filmle çıkıyor.

BATMAN: BAD BLOOD (2016)

Her ne kadar Batman vs. Robin olaylarını takip etmese de, Damian kayıp babası için pek çok sorumluluğu devralırken tüm ana oyuncular da geri dönüyor.

BATMAN V. SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE – ADALETİN ŞAFAĞI (2016)

İki süper kahraman karşı karşıya gelir. İkisinin de geçmişleri bir sis perdesiyle kaplıdır ve kimin hangi tarafta olduğu belirsizdir. Zack Synder’ın yönetmenliğindeki filmde artık yeni bir Batman vardır; Ben Affleck. Affleck’in gelmiş geçmiş en kötü Batman olduğunu düşünenlerle birlikte çizgi romana uygun en isabetli seçim olduğunu düşünenler de vardı. Affleck ile birlikte filmde; Henry Cavill, Amy AdamsGal Gadot, Jeremy Irons gibi isimler de yer aldı.

SUICIDE SQUAD – İNTİHAR TİMİ (2016)

Batman filmlerinden aşina olduğumuz anti kahramanların kahramana dönüştüğü bir seri başlar. Her filmde farklı bir kötü karaktrle tanışırken ve onların Batman tarafından yakalanması izlerken bu defa izleyici anti kahramanların yanında yer alır. Batman başrolde olmasa da şimdiye kadar karşısında yer alan anti kahramanları izleriz. Will Smith, Jared Leto, Margor Robbie, Viola Davis gibi birbirinden başarılı isim de filmde yer alır.

JUSTICE LEAGUE – ADALET BİRLİĞİ (2017)

Zack Synder’ın yönetmenliğinde tıpkı Avenger filmleri gibi tüm süper kahramanlar bir araya gelir. Ben Affleck izleyici karşısına çıkarken; Affleck’e Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Amy Adams William Dafoe gibi isimler de eşlik eder.

THE LEGO BATMAN MOVIE (2017)

Lego daha önce de pek çok defa süper kahraman dünyasına girmişti. Bu defa da Batman evrenine geçerek eğlenceli bir film ortaya çıkarırlar.

JOKER (2019)

Suicide Squad gibi tam olarak bir Batman filmi olmasa da Batman’in ezeli düşmanını derinlemesine inceler. Heath Ledger sonrası Joaquin Phoenix muhteşem bir performans sergiler ve Akademi Ödülleri’nden de ödülsüz dönmez.

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