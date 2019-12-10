Gişenin yeni lideri ‘Mucize 2 Aşk’

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Mucize 2 Aşk, açılış hafta sonunda 431 bin 28 kişi tarafından izlendi ve gişenin yeni lideri oldu.

Box Office Türkiye’nin verilerine göre, Mahsun Kırmızıgül imzalı 2015 yapımlı Mucize’nin devam filmi Mucize 2 Aşk, açılış hafta sonunda 431 bin 28 seyirci tarafından izlendi. Mucize 2 Aşk, böylece 2019 yılında gösterime giren yerli filmler arasında en iyi beşinci açılışa imza atan yapım oldu.

İkinci sırada ise gösterimdeki üçüncü hafta sonunu geride bırakan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu yer aldı. Film, 193 bin 530 seyirci tarafından izlendi. Toplamda ise bir milyon 107 bin 494 seyirciye ulaşmış oldu. Recep İvedik 6, 121 bin 346 seyirciyle listenin üçüncü sırasında kendine yer buldu.

Karlar Ülkesi II (Frozen II) 101 bin 389 seyirci tarafından izlenerek dördüncü basamakta yer aldı. 7. Koğuştaki Mucize ise 80 bin 246 seyirciyle Box Office Türkiye’nin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.

İŞTE, EN ÇOK İZLENEN FİLMLER



